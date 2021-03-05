Германия

Поединок немецкого чемпионата завершился нулевой ничьей.

Шальке принимал Майнц в матче 24-го тура Бундеслиги.

Команды так и не сумели открыть счет в поединке, при этом примечательно, что хозяева и гости обменялись 2-мя ударами по воротам друг друга, хотя за 95 минут встречи гости пробили 20 раз, а хозяева — всего 2.

По итогу поединка Шальке остался аутсайдером турнирной таблицы (18-е место, 10 очков). Майнц же поднялся на 16-ю строчку, имея в активе 18 баллов.

Шальке — Майнц 0:0

Шальке: Роннов — Беккер, Мустафи, Тиау — Вильям, Сердар, Боздоган (Стамбули), Колашинац (Маскарель), Чалханоглу — Хоппе (Шулер), Раман (Очипка)

Майнц: Центнер — Сен Жюст, Белль, Ниахате — Да Коста (Бросински), Баррейро (Штогер), Кор, Латца (Боэтиюс), Мвене — Буркардт (Куайсон), Салаи (Глатцель)

Предупреждения: Колашинац, Маскарель — Белль, Салаи