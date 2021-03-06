Германия

Наставник мюнхенской Баварии прокомментировал процесс подготовки его команды к матчу против Боруссии Д.

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги на Альянц-Арене состоится долгожданное противостояние между мюнхенской Баварией и дортмундской Боруссией, которые в очередном сезоне ведут конкуренцию между собой за чемпионский трофей.

Накануне предстоящей игры, главный тренер "Красной машины" Ханс-Дитер Флик в интервью пресс-службе своего клуба рассказал о процессе подготовки его команды к ответственной игре.

Матчи против Дортмунда для нас всегда очень особенные. Дуэли прошлых лет подтвердили, что это всегда матчи на высоком уровне.

Дортмунд обладает абсолютным классом. В этом сезоне они немного сдали, но в течение последних недель они показали, что по-прежнему обладают высоким качеством. Их тренер проделывает очень хорошую работу, в составе есть такие опытные футболисты, как Хуммельс и Джан. У них много быстрых атакующих футболистов — Ройс, Холанд, Брандт, Азар. Все атакующие футболисты очень высокого уровня. Мы должны показать свою лучшую игру.

Мы — лидеры таблицы и хотим защитить это лидерство. Хотим победить Дортмунд, именно с таким настроем подходим к матчу. Каждый наш футболист мотивирован", — подытожил свой ответ Флик.

Напомним, что мюнхенская Бавария в турнирной таблице немецкой Бундеслиги идет на первой строчке с 13-ю очками отрыва от своего будущего соперника, который замыкает топ-5 команд страны.