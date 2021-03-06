Германия

Готовимся к главному матчу дня!

Сегодня вся Германия, а, возможно, и тысячи людей со всего земного шара на полтора часа погрузятся в неповторимую атмосферу немецкого "классико". Перед предстоящим шоу в Мюнхене мы решили вспомнить лучшие, по накалу страстей, поединки дортмундской Боруссии и Баварии в последние годы. Сразу оговоримся, что мы затронем также несколько матчей в национальном кубке и суперкубке, где эмоций порой было даже больше, чем в играх Бундеслиги.

Бавария – Боруссия Д – 2:3, полуфинал Кубка Германии – 2016/17

В сезоне-2016/17 пути обеих команд пересеклись в полуфинале кубка страны. Обменявшись домашними победами в том розыгрыше чемпионата (1:0 в Дортмунде, 4:1 в Мюнхене), оба коллектива выдали незабываемое зрелище на Альянц Арене.

Боруссия неожиданно сумела открыть счет на 19 минуте после грубейшей ошибки Хави Мартинеса, подарившего Марко Ройсу выход на пустые ворота, но хозяевам удалось отличится дважды ещё до перерыва. Тот же Мартинес прошил Романа Бюрки с углового, а второй гол забил недавний (и нынешний) "шмель" – Матс Хуммельс.

Команда Томаса Тухеля не опустила руки, переломив исход этого противостояния за какие-то пять минут. Героем двух решающих эпизодов стал Усман Дембеле, сперва выполнивший идеальный навес на голову Пьер-Эмерику Обамеянгу, а затем отличившийся сам, нанеся роскошный удар под самую штангу.

Боруссия Д – Бавария – 2:2 (4:5 по пен), Суперкубок Германии-2017

Победа над Баварией, упомянутая нами выше, позволила "шмелям" выйти в кубковый финал, в котором они одолели франкфуртский Айнтрахт (2:1), тем самым получив возможность побороться за суперкубок летом 2017-го.

Команда уже не Томаса Тухеля, а Петера Боша сумела выйти вперед благодаря голу Кристиану Пулишичу, но Баварии удалось отыграться усилиями Роберта Левандовски. Тем не менее Боруссия вновь повела в счете – Обамеянг конвертировал во взятие ворот ассист от Дембеле (через считанные дни сбежавшего в Барселону), и казалось, что дортмундцы доведут матч до итоговой победы, но не тут-то было.

В последней атаке мюнхенцам удалось в буквальном смысле заковырять мяч в ворота, переведя игру в серию пенальти, где более удачливыми оказались именно подопечные Карло Анчелотти.

Боруссия Д – Бавария – 3:2, 11 тур Бундеслиги сезона-2018/19

Та кампания увенчалась интенсивной чемпионской гонкой между "шмелями" и "роттен" в Бундеслиге, а поединок на Сигнал Идуна Парк в ноябре 18-го вышел невероятно насыщенным.

В первом тайме Бавария выглядела намного лучше хозяев, сумев выйти вперед, а также не реализовав несколько хороших моментов, однако Боруссия сумела прийти в себя в перерыве, дав действующему чемпиону настоящий бой.

Сперва Мануэль Нойер сбил Марко Ройса в своей штрафной, а сам пострадавший хладнокровно привел приговор в действие. Затем Левандовски оформил дубль, откликнувшись на передачу Киммиха, но Боруссия сумела совершила камбэк. Тот же Ройс мощным ударом восстановил равновесие, а вскоре вышедший на замену "суперсаб" Пако Алькасер реализовал выход тет-а-тет с Нойером, принеся Дортмунду итоговую победу.

Боруссия Д – Бавария – 2:0, Суперкубок Германии-2019

Итоговый исход той чемпионской гонки получился не в пользу команды Люсьена Фавра, но Боруссии удалось взять утешительный реванш в национальном суперкубке.

Бавария – Боруссия Д – 3:2, Суперкубок Германии-2020 и Боруссия Д – Бавария – 2:3, 7 тур текущего сезона Бундеслиги

Завершим двумя победами Баварии с одинаковым счетом, добытых по ходу этого сезона.

В суперкубке мюнхенский коллектив уверенно выигрывал в два мяча по ходу встречи, но Дортмунду удалось сравнять счет благодаря красивым голам Юлиана Брандта и Эрлинга Холанда. Дело шло к серии пенальти, но Йоссуа Киммиху удалось курьезным голом вырвать победу для хозяев, а с ней завоевать и очередной титул.

Первый акт битвы немецких грандов в этом розыгрыше Бундеслиги получился весьма драматичным. Дортмунд заслуживал как минимум ничьей, однако хозяев, в отличии от гостей, подвела реализация. Пять забитых мячей и интрига вплоть до финального свистка – одно из лучших противостояний обоих клубов последних лет и тактически, и в игровом плане.

Матч Бавария — Боруссия начнется в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция.