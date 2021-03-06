Германия

Хавбек Баварии высказался о следующем матче Бундеслиги против Дортмунда.

В рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги на Альянц-Арене состоится долгожданное противостояние между мюнхенской Баварией и дортмундской Боруссией. Полузащитник "красных" Йосуа Киммих поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Матчи против Дортмунда всегда особенные. С момента моего перехода в Баварию они всегда были нашими главными конкурентами. Как правило эти матчи были очень напряженными, особенно в Дортмунде. Домашние матчи мы зачастую решали в свою пользу, именно это наша цель и на субботу. Но мы знаем уровень Боруссии, и именно поэтому это будет особенный матч".

"Абсолютная воля нам нужна в каждом матче, а не только в поединке с Боруссией Дортмунд. Но особенно в игре с Дортмундом — в матче двух практически равных команд. Хотя у нас и есть несколько очков преимущества, у Дортмунда достаточно уровня сражаться за чемпионство. Возможно поэтому менталитет в итоге и делает разницу. Так что должно быть заметно, что мы непременно хотим победить", — приводит слова Киммиха официальный сайт Баварии.

Матч Бавария — Боруссия Д состоится 6 марта, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.