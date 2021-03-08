Германия

Состоялась жеребьевка 1/2 раунда турнира.

Завершилась жеребьевка полуфинального раунда Кубка Германии сезоона-2020/21.

В результате определились следующие пары:

Боруссия Дортмунд — Хольштайн Киль

Ян Регенсбург/Вердер — РБ Лейпциг

Отметим, что матч Ян — Вердер был перенесен из-за коронавируса в составе хозяев и будет сыгран в ближайшее время.

Полуфинальный раунд будет состоять из одного матча, который пройдет 1-2 мая.

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