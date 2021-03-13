Германия

Завершились матчи чемпионата Германии.

В рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги завершились очередные два поединка.

Бременский Вердер дома уступил мюнхенской Баварии (0:3).

В первом тайме мюнхенцы забили дважды. На 22-й минуте отличился Горецка, а на 35-й Гнабри.

Во второй половине игры пришло время забивать Левандовски. Поляк своим голом отличился на 67-й минуте. Вердер отыграл один мяч на последних минутах усилиями Фуллькруга.

Вердер — Бавария 1:3

Голы: Горецка, 22, Гнабри, 35, Левандовски, 67 - Фуллькруг, 86

Вердер: Павленка, Гебре Селассие (Агу, 63), Мойсандер, Топрак, Гросс, Аугустинссон (Динкчи, 89), Мевальд (Велькович, 76), Рашица, Эггештайн (Фуллькруг, 63), Шмид (Битенкур, 64), Сарджент.

Бавария: Нойер, Павар, Боатенг, Люка Эрнандес, Дэвис (Сарр, 84), Горетцка, Киммих (Рока, 79), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 79), Гнабри (Сане, 79), Коман (Мусиала, 79).

Предупреждение: Сарджент.

Вольфсбург на своем поле не пощадил Шальке (5:0).

В первом тайме, на 32-й минуте, Шкодран Мустафи отличился автоголом, 1:0. Второй тайм был еще более голевым.

На 51-й отметился Вегхорст, на 58-й забил Баку. Брекало отличился на 64-й и Филипп на 79-й минутах игры.

Шальке не может выиграть уже девять матчей и все так же занимает последнее место. Вольфсбург уверенно идет на третей позиции.

Вольфсбург — Шальке 5:0

Голы: Мустафи (АГ), 32, Вегхорст, 51, Баку, 58, Брекало, 64, Филипп, 79

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс, Понграчич, Баку (Жоао Виктор, 72), Гилавоги, Мехмеди (Филипп, 72), Арнольд (Руссийон, 72), Герхардт, Брекало (Гинчек, 80), Вегорст (Бялек, 84).

Шальке: Реннов, Виллиам, Мустафи, Беккер, Тиав, Колашинац, Чалханоглу (Хопп, 72), Шопф (Стамбули, 63), Сердар, Харит (Maden, 85), Раман (Очипка, 72).