Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших взятий ворот 25-го тура чемпионата Германии-2020/21.

Текущий сезон немецкой Бундеслиги находится в самом разгаре, а очередной тур первенства подарил нам множество результативных матчей и моментов, которые заслуживают отдельного внимания.

Пресс-служба Бундеслиги традиционно подготовила подборку лучших голов 25-го тура первого по силе дивизиона Германии, в которую вошли взятия ворот в исполнении Сержа Гнабри, Юссуфа Мукоко и других.

Смотрите видео лучших голов 25-го тура Бундеслиги:

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