Германия

Мохамед Симакан из Страсбура должен заменить Дайота Упамекано, который летом станет игроком Баварии.

Центральный защитник Страсбура Мохамед Симакан в летнее трансферное окно может перебраться в немецкую Бундеслигу, подписав контракт с РБ Лейпциг. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "быков" находится на продвинутой стадии переговоров с 20-летним французом касательно будущего трансфера.

Стороны согласовывают последние детали будущего соглашения, после чего сделка будет окончательно заключена. Симакан должен заменить в Лейпциге Дайота Упамекано, который присоединится к мюнхенской Баварии в конце нынешней кампании.

В текущем сезоне Мохамед Симакан провел в футболке Страсбура 19 поединков в рамках французской Лиги 1, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.