Германия

Мюнхенский предлагает неплохие деньги за 20-летнего футболиста.

Как сообщает ресурс ESPN, со ссылкой на свои источники, мюнхенская Бавария проявляет серьезный интерес с трансферу юного нападающего гельзенкирхенского Шальке Мэтью Хоппи.

20-летний американский форвард в текущем сезоне провел уже 34 поединка на уровне Региональ-лиги и Бундеслиги в структуре "кобальтовых", и сумел забить 6 голов (5 в "элитном" дивизионе), чем привлек внимание крупных европейских клубов.

В частности, на его счету есть хет-трик в матче против Хоффенхайма (4:0) — единственная на данный момент победа безутешного Шальке в текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги.

По информации источника, предложенная сумма компенсации со стороны Бавария может достигать до 20 млн евро, что покроет значительную часть расходов гельзенкирхенского клуба.

Напомним, что Шальке является последней командой в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, по состоянию на конец 26-го тура, набрав всего 10 очков в текущем сезоне. Также, клуб в зимнее трансферное окно лишился одного из лидеров своей обороны — Озана Кабака, который за 1,1 млн евро отправился в аренду в английский Ливерпуль с обязательным выкупом за 25 млн евро.

Трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 3 млн евро.

Понаблюдать за игрой юного футболиста, возможно, появится шанс уже в первом матче после паузы национальных сборных, в котором Шальке отправится на гостевой поединок против леверкузенского Байера.