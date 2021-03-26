Германия

Шведский полузащитник может покинуть стан "быков".

Агент Эмиля Форсберга призвал РБ Лейпциг принять решение относительно будущего своего клиента, утверждает Bild.

Текущее соглашение шведского футболиста с "быками" рассчитано до лета 2022-го года.

Эмиль Форсберг вместе с агентом пришли к мнению, что Лейпциг либо должен предложить игроку новый контракт, либо продать его.

Шведский полузащитник в текущем сезоне провел 32 поединка, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами.

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