Шведский полузащитник может покинуть стан "быков".
Эмиль Форсберг, фото getty images
26 марта 2021, 21:59
Агент Эмиля Форсберга призвал РБ Лейпциг принять решение относительно будущего своего клиента, утверждает Bild.
Текущее соглашение шведского футболиста с "быками" рассчитано до лета 2022-го года.
Эмиль Форсберг вместе с агентом пришли к мнению, что Лейпциг либо должен предложить игроку новый контракт, либо продать его.
Шведский полузащитник в текущем сезоне провел 32 поединка, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами.
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