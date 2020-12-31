Англия

Шансы хавбека на переезд в Лондон увеличились.

Арсенал может составить конкуренцию Тоттенхэму в гонке за полузащитника Лейпцига Марселя Забитцера, сообщает ESPN.

По данным источника, "канониры" готовы заплатить "быкам" требуемые 45 миллионов евро за австрийского футболиста, и хотят договориться об условиях личного контракта.

Отмечается, что "шпоры" все же лидируют в борьбе за Забитцера, так как уже сделали предложение самому игроку о личных условиях.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает Забитцера в 35 миллионов евро. Его контракт с "быками" заканчивается летом 2022 года.