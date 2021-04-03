Германия

Леверкузенцы набрали три очка в домашней игре.

Байер принимал Шальке на своем поле в рамках поединка 27-го тура чемпионата Германии и добился победы со счетом 2:1.

Леверкузенцы открыли счет в поединке в середине первой половины игры усилиями Аларио, а уже во второй половине игры Шик сделал счет 2:0. Гости смогли ответить лишь точным ударом Хунтелара.

Байер - Шальке 2:1

Голы: Аларио, 26, Шик, 72 — Хунтелар, 81

Байер: Градецки — Бендер, Та, Тапсоба, Венделл — Арангис (Виртц, 60), Демирбай (Бэйли, 67), Амири (Диаби, 82), Паласиос, Бельараби (Фримпонг, 82) — Аларио (Шик, 67).

Шальке: Реннов — Стамбули, Беккер, Тиав, Айдин (Шопф, 75), Колашинац — Чалханоглу (Боздоган, 46), Маскарель, Сердар (Пасиенсия, 74), Харит — Хунтелар.

Предупреждения: Тапсоба