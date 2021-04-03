Германия

Дортмундцы уступили в важном матче, позволив оппоненту отдалиться.

Боруссия Д принимала Айнтрахт Ф на своем поле в рамках поединка 27-го тура чемпионата Германии и уступила со счетом 1:2.

Тем самым, дортмундцы позволили сопернику закрепиться на четвертом месте. Теперь отставание составляет семь баллов.

Боруссия Д — Айнтрахт Ф 1:2

Голы: Хуммельс, 45 — Шульц, 11 (в свои ворота), Силва, 87

Боруссия Д: Хитц — Хуммельс, Аканжи, Шульц (Рейнир, 80) — Азар (Кнауфф, 63), Геррейру, Дилэйни, Беллингем (Дауд, 56), Джан - Холанд, Ройс (Рейна, 80).

Айнтрахт Ф: Трапп — Дурм (Чендлер, 74), Ильзанкер, Ндика, Тута — Костич, Роде (Баркок, 88), Соу, Юнес (Камада, 46) — Андре Силва (Цубер, 89), Йович.

Предупреждения: Костич, Соу, Роде