Германия
03 апреля 2021, 21:30
Бавария в потенциально чемпионском матче обыграла РБ Лейпциг
Мюнхенцы ограничились одним забитым мячом.
РБ Лейпциг — Бавария, Getty Images
03 апреля 2021, 21:30
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
РБ Лейпциг — Бавария 0:1
Гол: Горецка, 38
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Упамекано — Мукиэле, Ольмо (Поульсен, 73, Конате, 87), Адамс (Хван Чи Чхан, 82), Забитцер, Айдара (Серлот, 73) — Форсберг (Клюйверт, 46), Нкунку.
Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка (Мусиала, 72) — Сане (Мартинес, 80), Мюллер, Коман (Гнабри, 72) — Чупо-Мотинг.
Предупреждения: Мукиэле, Забитцер, Упамекано — Киммих, Эранандес.