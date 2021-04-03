Германия

"Жеребцы" победили благодаря дублю Тюрама.

Боруссия М принимала Фрайбург в рамках поединка 27-го тура чемпионата Германии и добилась волевой победы со счетом 2:1.

"Жеребцы" пропустили первыми, но Тюрам в начале второй половины игры перевернул ход матча в пользу своей команды.

Боруссия М — Фрайбург 2:1

Голы: Тюрам, 53, 60 — Шаллаи, 10

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Байер, Вендт (Лазаро, 82) — Штиндль, Крамер, Вольф (Закария, 46), Нойхаус — Плеа, Тюрам (Эмболо, 76).

Фрайбург: Мюллер — Гульде, Гюнтер, Линхарт (Хайнц, 69), Шлоттербек — Шмид, Сантамария, Шаллаи (Буркарт, 76), Кайтель — Хелер, Демирович.

Предупреждения: Крамер — Демирович, Хелер, Гюнтер