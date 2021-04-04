Завершился матч чемпионата Германии.
Штутгарт - Вердер, getty images
04 апреля 2021, 18:23
В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги Штутгарт на своем поле обыграл Вердер (1:0).
В первом тайме активнее играл бременский клуб и имел несколько отличных моментов у ворота Кобеля. Во второй половине игры Штутгарт сумел выровнять ситуацию.
И именно эта активность позволила хозяевам выйти вперед. На 81-й минуте после прострела с левого фланга Людвиг Аугустинссон срезал мяч в свои ворота.
Штутгарт - Вердер 1:0
Гол: Аугустинссон (АГ), 81
Штутгарт: Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Кулибали, Кастро, Эндо, Ферстер (Дидави, 78), Климович (Чурлинов, 78), Калайджич.
Вердер: Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Фридль, Аугустинссон, Гросс, Мевальд, Рашица, Эггештайн, Шмид (Осако, 73), Динкчи, Фюллькруг (Зельке, 73).
Предупреждения: Мевальд, Ферстер, Эггештайн.