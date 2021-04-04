Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги Штутгарт на своем поле обыграл Вердер (1:0).

В первом тайме активнее играл бременский клуб и имел несколько отличных моментов у ворота Кобеля. Во второй половине игры Штутгарт сумел выровнять ситуацию.

И именно эта активность позволила хозяевам выйти вперед. На 81-й минуте после прострела с левого фланга Людвиг Аугустинссон срезал мяч в свои ворота.

Штутгарт - Вердер 1:0

Гол: Аугустинссон (АГ), 81

Штутгарт: Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Кулибали, Кастро, Эндо, Ферстер (Дидави, 78), Климович (Чурлинов, 78), Калайджич.

Вердер: Павленка, Гебре Селассие, Топрак, Фридль, Аугустинссон, Гросс, Мевальд, Рашица, Эггештайн, Шмид (Осако, 73), Динкчи, Фюллькруг (Зельке, 73).

Предупреждения: Мевальд, Ферстер, Эггештайн.