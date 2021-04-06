Германия

Десятилетний период выступлений защитника за мюнхенский клуб подходит к концу.

Руководство мюнхенской Баварии приняло решение отказаться от возможности продлить контракт со своим центральным защитником Жеромом Боатенгом, в результате чего немецкий футболист будет вынужден покинуть клуб уже по окончанию текущего сезона.

Напомним, что 32-летний немецкий футболист перешел в состав "Красной машины" летом 2011 года, совершив трансфер из английского Манчестер Сити за 13,5 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Свой десятилетний период выступлений за действующего чемпиона Германии Боатенг ознаменовал 354 матчами, в которых ему удалось оформить 10 забитых мячей и 25 результативных передач.

За это время, Жером успел обзавестись медалями и памятными знаками за победу в двух розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА и Суперкубке УЕФА, по пять раз держал в руках кубок и суперкубок Германии, восемь раз подряд (2012-2020) становился чемпионом Германии, а также признавался лучшим футболистом своей страны в 2016-м году.

В текущем сезоне центральный защитник получил всецелую поддержку главного тренера клуба, Ханса-Дитера Флика, не только на уровне команды, но и в качестве продвижения идеи его возвращения в состав сборной Германии. При этом, Боатенг на текущий момент уже успел принять участие в 30 матчах Баварии, забив два мяча и один раз отдав результативную передачу.