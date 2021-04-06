Германия

Эффективность форвардов Баварии в текущем сезоне зашкаливает.

Согласно сводной таблицы эффективности взаимодействия пар нападающих в различных европейских клубах (где применимо), составленной пользователем ресурса Reddit @TheCatInTheHatThings, футболисты мюнхенской Баварии Томас Мюллер и Роберт Левандовски в данный момент сезона с существенным отрывом опережают конкурентов в звании наиболее эффективной связки на острие атаки для различных национальных первенств.

Совместными усилиями, польский и немецкий форварды обеспечили для своей команды 61 взятий чужих ворот, из которых 45 были завершены непосредственно с их участием.

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Ближайшие конкуренты атакующей пары "Красной машины" — футболисты лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин и Харри Кейн, которые вместе успели наколотить уже 31 результативный удар и совершили 23 голевые передачи.

На третьем месте, неожиданно, оказалась связка из бельгийского Левена, в котором пара французов: Томас Анри и Ксавье Мерсье, сумели организовать совместными усилиями 48 голов своей команды.

Есть в рейтинге и представитель нашей страны. Украинец Роман Яремчук, вместе с ганским партнером по бельгийскому Генту Османом Букари оформили уже 29 голов. Вклад нашего форварда в этот показатель составляет 15 мячей и 4 результативные передачи.