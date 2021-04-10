Германия

Клуб из Франкфурта сократил отставание от "волков" в таблице до одного пункта.

В поединке 28-го тура немецкой Бундеслиги встречались две команды, которые в текущем сезоне ведут непосредственную борьбу за высшие места в турнирной таблице.

Айнтрахт принимал Вольфсбург на стадионе Дойче Банк Парк, где команды продемонстрировали действительно результативный футбол, забив на двоих аж семь мячей.

Выйти победителем из голевой перестрелки удалось клубу из Франкфурта (4:3), благодаря чему отставание от Вольфсбурга, занимающего третью строчку, сократилось до одного пункта.

Айнтрахт — Вольфсбург 4:3

Голы: Камада, 8, Йович, 27, Андре Силва, 54, Дурм, 61 — Баку, 6, Вегорст, 46, Тута, 85 (АГ).

Айнтрахт: Трапп, Дурм (Чендлер, 89), Ильзанкер, Ндика, Тута, Костич, Роде (Хасебе, 89), Соу, Камада (Цубер, 90), Андре Силва, Йович (Юнес, 83).

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа (Понграчич, 66), Руссийон, Арнольд, Герхардт (Бялек, 66), Шлагер (Гинчек, 89), Брекало (Филипп, 72), Баку, Вегорст.

Предупреждения: Ндика, Камада, Роде - Мбабу, Арнольд.