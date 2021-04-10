Германия

"Шмели" не позволили Айнтрахту уйти в отрыв в турнирной таблице.

Завершился очередной поединок 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская Боруссия отправилась в гости к Штутгарту.

После победы Айнтрахта, занимающего четвертую строчку, над Вольфсбургом, "шмелям" было крайне важно не позволить "орлам" уйти в отрыв в турнирной таблице.

К счастью для футболистов Боруссии, им удалось выполнить эту задачу и записать в свой актив три очка. Штутгарт был близок к тому, чтобы одержать ничью, однако гол Кнауффа на 80-й минуте стал определяющим в данном противостоянии.

Штутгарт — Боруссия Дортмунд 2:3

Голы: Калайджич, 17, Дидави, 78 – Беллингэм, 47, Ройс, 52, Кнауфф, 80

Штутгарт: Кобель – Кемпф (Чурлинов, 86), Антон, Мавропанос (Штенцель, 61) – Соса, Каразор, Эндо, Кулибали (Клемент, 86) – Климович (Дидави, 61), Ферстер (Томми, 68) – Калайджич

Боруссия Дортмунд: Хитц – Геррейру, Аканджи, Хуммельс (Джан, 46), Морей (Пищек, 84) – Дилейни, Дауд – Ройс (Кнауфф, 67), Беллингэм (Азар, 80), Рейна (Брандт, 79) – Холанд

Предупреждения: Соса, Ферстер, Кемпф, Антон – Хуммельс