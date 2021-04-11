Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги Кельн уступил Майнцу (2:3).

В первой половине игры команды обменялись взятиями ворот. На 11-й забил Боэтьюс, а на 43-й реализовал пенальти Дуда.

Во вором тайме команды также не расслаблялись. Сначала Скири вывел вперед хозяев, а через несколько минут Онисиво сделал счет 2:2.

Решающий мяч был забит уже на последних минутах матча. Автором гола стал Баррейро.

Кельн — Майнц 2:3

Голы: Дуда, 43, Скири, 61 - Боэтьюс, 11, Онисиво, 65 Баррейро, 90+2

Кельн: Хорн, Эхизибуэ (Якобс, 46), Чихос, Хорхе Мере (Борнаув, 78), Каттербах (Хорн, 46), Кайнц, Хектор, Дуда (Реджбечай, 69), Вольф, Схири, Андерссон (Арокодаре, 76).

Майнц: Центнер, да Кошта, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Мвене, Кор, Боэтиюс (Латца, 79), Баррейро, Онисиво (Квайсон, 79), Буркардт (Салаи, 55).

Предупреждения: Дуда, Каттербах, Мвене (42).