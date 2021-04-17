Германия

Мюнхенцы добыли победу в непростом поединке.

Бавария в рамках поединка 29-го тура чемпионата Германии отправилась в гости к Вольфсбургу и добилась победы со счетом 3:2.

Подопечные Ханси Флика отправили в ворота соперника три мяча, на что "волки" ответили лишь дважды.

Вольфсбург — Бавария 2:3

Голы: Вегхорст, 35, Филипп, 54 — Мусиала, 15, 37, Чупо-Мотинг, 24

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио — Герхардт, Шлагер, Филипп (Бялек, 78), Жоао Виктор (Руссийон, 60) — Баку (Брекало, 55), Вегорст.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Люка Эрнандес, Дэвис — Алаба, Киммих — Мусиала (Коман, 73), Чупо-Мотинг, Мюллер, Сане.

Предупреждения: Отавио, Мбабу — Эрнандес