Германия

"Жеребцы" отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Айнтрахт Ф в рамках 29-го тура чемпионата Германии пожаловал в гости к Боруссии М и потерпел сокрушительное поражение.

Франкфуртцы получили четыре безответных мяча и упустили возможность выйти на третью строчку турнирной таблицы.

Боруссия М - Айнтрахт Ф 4:0

Голы: Гинтер, 10, Хофманн, 60, Бенсебаини, 67, Вольф, 90+5

Боруссия М: Зиппель — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини (Вендт, 90) — Лазаро (Вольф, 90), Хофманн (Херрманн, 82), Закария (Райтц, 90), Нойхаус — Плеа, Тюрам (Эмболо, 78).

Айнтрахт Ф: Трапп — Дурм (Юнес, 65), Ильзанкер (Хасебе, 65), Ндика, Тута - Костич, Роде (Чендлер, 65), Соу, Камада (Баркок, 84) — Андре Силва, Йович.

Предупреждения: Бенсебаини, Райц — Н`Дика, Ильзанкер, Силва, Чендлер