Германия

Завершились два поединка 30-го тура чемпионата Германии.

В поединке 30-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия принимала на своем поле Унион и одержала уверенную победу со счетом 2:0.

"Шмели" отправили в ворота берлинского клуба два безответных мяча, тем самым не позволив Айнтрахту уйти в отрыв в турнирной таблице.

Боруссия Д - Унион 2:0

Голы: Ройс, 27, Геррейру, 88

Боруссия Д: Хитц, Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Геррейру, Рейна (Брандт, 76), Азар (Санчо, 59), Джан (Дауд, 59), Беллингем (Рейньер, 90), Ройс, Холанд.

Унион Берлин: Люте, Триммель, Кнохе (Шлоттербек, 73), Фридрих, Ленц, Андрих, Премель (Гентнер, 80), Эндо (Бюльтер, 58), Крузе (Тойхерт, 73), Ингвартсен, Муса (Похьянпало, 73).

Предупреждения: Беллингем, Хуммельс — Кнохе

В параллельном матче гладбахская Боруссия отправилась в гости к Хоффенхайму.

Команды продемонстрировали результативный футбола, а победителем из голевой перестрелки вышли хозяева поля.

Хоффенхайм — Боруссия М 3:2

Голы: Крамарич, 48, 65, Бебу, 60 — Плеа, 25, Лазаро, 45

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Пош, Ричардс, Сессеньон, Гриллич, Самассеку, Баумгартнер (Нордтвейт, 84), Крамарич (Богарде, 90), Сков (Адамян, 63), Бебу.

Боруссия М: Зиппель, Лайнер (Траоре, 86), Гинтер, Эльведи, Бенсебайни (Закария, 68), Хофманн, Лазаро, Крамер (Херрманн, 75), Нойхаус, Плеа (Эмболо, 68), Тюрам (Вольф, 68).

Предупреждения: Гриллич, Пош, Кадержабек