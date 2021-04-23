Германия

Новый контракт камерунского форварда с "красными" может быть продлен до 2022 года.

Нападающий Эрик Максим Чупо-Мотинг может остаться в мюнхенской Баварии на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 32-летний камерунец хотел бы продлить контракт с "красными до лета 2022 года.

Между клубом и футболистом запланированы переговоры.

В текущем сезоне Чупо-Мотинг провел 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 9 голов и отдать результативную передачу.

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