Германия

Евгений Кузьменко — о главной тренерской перестановке года в немецком футболе.

«Мюнхенская Бавария уже сейчас играет достаточно большую роль в моих мечтах.

Бавария, возможно, сделает меня немного счастливее».

Эту фразу Юлиан Нагельсманн произнес в сентябре 2017-го, обыграв Баварию Карло Анчелотти со своим Хоффенхаймом в матче Бундеслиги. Спустя 3,5 года эта мечта осуществилась! Накануне было официально объявлено, что 33-летний специалист уже ближайшим летом станет главным тренером мюнхенской Баварии.

Протоптанная дорожка на Зэбенер Штрассе

Не многие в курсе, но Бавария уже пыталась завербовать Юлиана Нагельсманна. Было это в 2015-м году. Тогда успешный тренер Нагельсманн на уровне Бундеслиги U-19 (стал победителем с Хоффенхаймом в сезоне-2013/14 и вышел в финал год спустя) встречался с председателем правления Баварии Карлом-Хайнцем Румменигге и бывшим спортивным директором Маттиасом Заммером в клубном офисе на Зэбенер Штрассе. Руководство мюнхенского клуба предлагало молодому специалисту должность главного тренера в команде U-23.

"Приятно, когда такой человек, как Ули Хенесс, сделавший Баварию великим клубом, оценивает вас", - комментировал Нагельсманн ту встречу. "Я четко обдумал этот шаг и дал согласие переехать в Баварию".

Однако тогда переход так и не состоялся. Бавария решила ждать успехов Нагельсманна на позиции главного тренера первых команд. Кажется, поговорка "все, что не делается – все к лучшему", здесь максимально в точку.

Уже через полтора года после тех событий, Юлиан Нагельсманн был признан лучшим тренером года в Германии. На тот момент ему было всего 29 лет. Его успех с первой командой Хоффенхайма в сезоне-2015/16 невозможно было не оценить (приняв зинсхаймцев в феврале 2016-го, когда команда находилась на 17-м месте в таблице, Нагельсманну удалось сохранить прописку в высшем дивизионе, а попутно он стал самым молодым тренером в истории Бундеслиги).

Потом было историческое событие для Хоффенхайма – клуб впервые вышел в еврокубки, причем сразу в Лигу чемпионов. А еще через сезон Нагельсманн ушел на повышение в РБ Лейпциг, где тоже напрямую поспособствовал написанию истории клуба – "быки" впервые сыграли в плей-офф ЛЧ, дойдя сразу до полуфинала. А сам тренер стал самым молодым специалистом в истории плей-офф раунда турнира.

Такой планомерный прогресс Нагельсманна просто не мог остаться незамеченным. Еще до трансфера в РБ Лейпциг Юлиана сватали даже в мадридский Реал (по информации СМИ, специалист сам отказался от такого предложения), не говоря уже о постоянных слухах, связывающих его с Баварией. Так что его переезд в Мюнхен – было чисто делом времени. Теперь оно пришло. В возрасте 33-х лет Нагельсманн стал вторым самым молодым тренером (после Серена Лербю) Баварии с момента создания Бундеслиги (1963 год).

Возвращение домой

«Моя жена и ребенок скоро переедут в Мюнхен, где у нас есть семейные узы. Там уже строится наш будущий дом», — слова Нагельсманна той же осенью 2017-го.

Даже сам Юлиан понимал, что рано или поздно это случится. Еще бы… Это же его мечта. Была. Теперь это реальность.

Кстати, о семейных узах. Нагельсманн родился на юго-западе Баварии, в маленьком городке Ландсберг-ам-Лех (70 км от Мюнхена). Маленьком, но очень красивом, расположенном на реке Лех, как вы могли понять. Здесь до сих пор живут его мать Берги, брат Андре и сестра Ванесса. Отец Юлиана Эрвин Нагельсманн умер, когда будущему лучшему футбольному тренеру страны было около 20 лет.

«Я должен был стать мужчиной, чтобы заботиться о своей матери. Мои брат и сестра добывали хлеб для нашей семьи, а я был с ней. Все это сделало меня более зрелым и взрослым. Я делал вещи, которые, наверное, не были нормальными для моего возраста».

Юлиан повзрослел раньше времени, как мужчина и как личность. Юлиан повзрослел раньше времени и как профессиональный тренер. Теперь ясно, что ему не привыкать к таким процессам. Конечно, именно здесь, на родной земле Баварии начинался его футбольный путь. Нагельсманн выступал в двух баварских клубах – Аугсбурге и Мюнхен-1860. Второй клуб и вовсе – один из главных исторических антагонистов Баварии.

Так что да, Нагельсманн действительно вернулся домой.

Нагельсманн – тренер будущего

Еще в первые сезоны в Хоффенхайме Юлиан Нагельсманн получил прозвище "Бэйби Моуриньо". Этот ник коучу выдал известный немецкий вратарь Тим Визе, который доигрывал в Зинсхайме, и, конечно же, был старше своего тренера. Понятно, на что намекал Визе – как и Моуриньо, Нагельсманн практически не играл в футбол на профессиональном уровне, и в таком же юном возрасте (даже еще раньше) стал тренировать, и делать это чуть ли не сразу весьма успешно.

"Не знаю, почему именно с Моуриньо меня начали сравнивать. Возможно, Визе и видел какое-то сходство между нами. Я не думаю, что наши философии настолько идентичны", — комментировал Нагельсманн.

И действительно, спустя 4-5 лет с момента старта карьеры "младшего Моуриньо", стало очевидно, что тренерские подходы, философии, как выразился сам Юлиан, у них разные. Не будем сейчас о последних "успехах" португальца, но то, что Нагельсманн – тренер совершенно другой формации, очевидно. Немец – современный специалист, специалист новой генерации, который по делу имеет статус потенциально самого сильного тренера в мире.

Кроме аналитического склада ума, который окончательно был раскрыт Томасом Тухелем (именно этот специалист разглядел тренерский потенциал Юлиана, после того, как тот вынужденно завершил карьеру в 19 лет), Нагельсманн обладает рядом важнейших навыков для профессии тренера.

В возрасте 23-24 лет он получил образование в сфере бизнеса и спортивного администрирования. Это помогло найти ему ответы, или как минимум приблизиться к ним, на глобальные вопросы: "Как устроен человек? Какова его сущность? Как ее понять?". Философия, психология, анатомия – эти составляющие в последствии стали фундаментом тренерского гения Юлиана Нагельсманна.

Нагельсманн – новатор. Это касается тренировочного процесса, выстраивания отношений внутри команды, методологии и, конечно же, тактики. Концепция Нагельсманна – это 30% тактики, и 70% социальной компетентности, под которой подразумевается умение выстраивать отношения с футболистами. Он считает, что авторитет тренера напрямую связан с его способностью делать своих игроков лучше и учить их чему-то новому.

Кажется, что этот гений способен научить чему-то новому и усилить футболистов даже такого клуба, как Бавария. Будет ли это так? Начнем узнавать совсем скоро. А пока констатируем – самый явный топ-тренер будущего возглавил все еще сильнейшую команду Европы. Классно ведь.