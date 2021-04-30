Германия

Юный португальский футболист оказался не востребован в Мюнхене.

Осенью 2020-го года мюнхенская Бавария взяла в аренду у португальской Бенфики ее 20-летнего воспитанника Тиагу Дантаса однако, за весь текущий сезон футболист провел на поле всего 69 минут в рамках матчей немецкой Бундеслиги.

Как итог, согласно данным португальского ресурса Record, главный претендент на завоевание, и, как следствие — защиту, чемпионского титула Германии отказался от прописанной в контракте центрального полузащитника опции выкупа, по завершению арендного срока.

Футболист вернется в состав лиссабонской команды по окончанию текущего сезона, где у него будет еще три года до окончания полноценного контракта.

Также сообщается, что данное решение клуба стало следствием изменений на тренерском мостике Баварии, которую со следующего сезона возглавит Юлиан Нагельсманн.

Напомним, что следующий "чемпионский" матч у Баварии состоится 8 мая, когда "Красная машина" сразится против менхенгладбахской Боруссии.