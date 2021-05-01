Германия

"Быки" смогли дожать "музыкантов" в компенсированное время овертайма.

Первый полуфинал Кубка Германии выдался очень драматичным и принес победу РБ Лейпциг над Вердером.

Команды не смогли выявить победителя в основное время. Все три мяча оказались забиты в овертайме.

В составе "быков" оба мяча забили игроки, вышедшие на замену, причем Форсберга, отличившегося на 120+1-й минуте, выпускали уже явно под серию пенальти...

Второго финалиста Кубка Германии определят Боруссия Д и Хольштайн Киль в субботу, 1 мая.

Вердер — РБ Лейпциг 1:2 (д.в.)

Голы: Биттенкурт, 105+1 — Хван, 93, Форсберг, 120+1.

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон — Гросс (Баргфреде, 119) — Эггештайн, Мбом (Биттенкурт, 73) — Саргент, Фюллькруг (Осако, 66), Зельке (Мевальд, 96).

РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Конате, Упамекано — Мукиеле, Кампль, Айдара (Нкунку, 46; Форсберг, 114), Анхелиньо (Хенрихс, 101) — Ольмо, Забитцер (Поульсен, 74) — Серлот (Хван, 90).

Предупреждения: Айдара, Кампль, Гулачи.