Дортмундцы отправили в ворота соперника пять безответных мячей.
Радость игроков Боруссии Д, getty images
01 мая 2021, 23:29
Боруссия Д в рамках поединка 1/2 финала Кубка Германии принимала на своем поле Хольштайн Киль и добилась победы со счетом 5:0.
Таким образом, дортмундцы добыли путевку в финала соревнования, где сыграют против Лейпцига, которые ранее прошел Вердер.
Боруссия Д — Хольштайн Киль 5:0
Голы: Рейна, 16, 23, Ройс, 26, Азар, 32, Беллингэм, 42
Боруссия Д: Хитц — Хуммельс, Аканджи, Пишчек (Морей, 62, Менье, 74) — Джан (Дилэйни, 62), Беллингэм, Азар, Геррейру - Рейна (Брандт, 46), Ройс (Рейньер, 62), Санчо