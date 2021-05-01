Германия

Дортмундцы отправили в ворота соперника пять безответных мячей.

Боруссия Д в рамках поединка 1/2 финала Кубка Германии принимала на своем поле Хольштайн Киль и добилась победы со счетом 5:0.

Таким образом, дортмундцы добыли путевку в финала соревнования, где сыграют против Лейпцига, которые ранее прошел Вердер.

Боруссия Д — Хольштайн Киль 5:0

Голы: Рейна, 16, 23, Ройс, 26, Азар, 32, Беллингэм, 42

Боруссия Д: Хитц — Хуммельс, Аканджи, Пишчек (Морей, 62, Менье, 74) — Джан (Дилэйни, 62), Беллингэм, Азар, Геррейру - Рейна (Брандт, 46), Ройс (Рейньер, 62), Санчо