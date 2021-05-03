Германия

По всей видимости, норвежский форвард проведет еще год на Сигнал Идуна Парк.

Слухи касательно возможного ухода перспективного нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии в летнее трансферное окно поразили медийное пространство с новой силой после того, как отец футболиста Алфи Холанд и агент Мино Райола встретились с боссами Барселоны и мадридского Реала около месяца назад.

Несмотря на то, что представители норвежского форварда действительно встречались с руководствами других европейских топ-клубов, управляющий директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Вацке заявил, что Холанд останется в стане "шмелей" еще на один сезон.

"Я давно знаю Райолу и хорошо с ним лажу. Для нас это не проблема. Эрлинг Холанд останется игроком Боруссии Дортмунд в следующем году", — приводит слова Вацке журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее уже отмечалось, что Боруссия Дортмунд хочет сохранить Эрлинга Холанда еще как минимум на один сезон. Руководство немецкого клуба не собирается отпускать 20-летнего норвежца менее чем за 150 миллионов евро.