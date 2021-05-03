Германия

Леверкузенцы переподписали талантливого футболиста.

Байер подписал новое соглашение с 18-летним полузащитником Флорианом Вирцем, сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт немецкого полузащитника рассчитан до лета 2026-го года.

Отметим, что transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро. На его счету 44 поединка за взрослую команду Байера.

Напомним, что Вирц стал первым игроком в истории немецкой Бундеслиги, который забил пять голов до своего совершеннолетия.