Германия

17-летний Фабио Бланко может перебраться в чемпионат Германии.

Правый вингер Валенсии U-19 Фабио Бланко близок к переезду в Германию, где в его услугах серьезно заинтересован Айнтрахт. Об этом сообщает журналист Макс Белефельд.

По информации источника, 17-летний испанец на 100% уверен, что переезд в клуб из Франкфурта является для него правильным шагом в карьере.

Стороны близки к заключению сделки, однако детали будущего возможного трансфера пока отсутствуют.

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