Германия

Бременский клуб попал в тяжелое положение в концовке сезона.

Если в начале марта 2021 года позиции бременского Вердера в турнирной таблице немецкой Бундеслиги позволяли говорить о том, что команда Флориана Кофельдта имеет все шансы на сохранение прописки в "элите" на следующий сезон.

Однако, затяжная серия из семи кряду поражений в рамках национального первенства, к которым также добавился недавний влет из полуфинала Кубка Германии от РБ Лейпциг (1:2, в дополнительное время), сумели поставить под угрозу даже относительно уверенные позиции "музыкантов".

В итоге, перед финальным отрезком из трех поединков бременский клуб находится на 14-й позиции, опережая идущий в зоне вылета Кельн всего на одно очко. При этом, у предпоследней команды чемпионата, берлинской Герты, еще есть две игры в запасе, а дистанция от нее до Вердера составляет всего три балла.

Одной из особенностей процесса выживания "зелено-белых" в национальном первенстве является зависящая от данного процесса напрямую судьба контракта нападающего команды Давида Зельке.

Дело в том, что 26-летний немецкий форвард перешел в бременский клуб из берлинской Герты на правах аренды, с четко прописанным обязательством выкупа за сумму в 12 млн евро, но только в том случае, если Вердер не понизится в классе в течении сезонов 2019/20 и 2020/21.

При этом, текущая трансферная стоимость лучшего игрока чемпионата Европы U-19 образца 2014-го года оценена порталом Transfermarkt всего в 5 млн евро.

В текущем сезоне Зельке провел уже 23 матча (765 минут), отметившись при этом тремя забитыми мячами.

Сам игрок следующим образом комментирует особенности своего контракта в контексте текущей ситуации в клубе: "Сложный вопрос. Сделка была заключена до пандемии и соответствовала моей рыночной стоимости на тот момент. Я вижу, насколько сложный этот процесс, но я могу влиять только на то, что происходит непосредственно на поле. В любом случае, я уже показал, что годен для двухзначного количества матчей в Бундеслиге за сезон.

Я анализирую все, каждую игру, отдельные фрагменты. Когда я плохо справляюсь со своей работой, мне не все равно на это. Сейчас, я — самый большой критик самого себя", — подытожил немец.

До конца сезона Вердеру предстоит сыграть дома против леверкузенского Байера и менхенгладбахской Боруссии, а также в гостях у Аугсбурга.