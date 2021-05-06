Германия

Услуги Фабио Паратичи интересны мюнхенскому гранду.

Спортивный директор туринского Ювентуса Фабио Паратичи может покинуть свой пост ради аналогичной работы в мюнхенской Баварии. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на La Stampa.

По информации источника, будущее 48-летнего футбольного функционера в стане "старой синьоры" сочтено, а его уход — лишь вопрос времени.

Утверждается, что в услугах Фабио Паратичи заинтересована Бавария, которая в конце текущего сезона уже анонсировала перемены на тренерском мостике: Юлиан Нагельсманн возглавит команду вместо Ханси Флика, который решил покинуть мюнхенский гранд.

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