Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов чемпионата Германии.

В перенесенном поединке 30-го тура немецкой Бундеслиги Герта принимала на своем поле Фрайбург, где одержала разгромную победу.

Гости пропустили в свои ворота три безответных мяча, что стоило им положительного результата в данном противостоянии.

Видео голов и обзор матча:

Герта - Фрайбург 3:0

Голы: Пьонтек, 13, Пекарик, 22, Радонич, 85

Герта: Шволов, Пекарик, Боята (Штарк, 75), Альдерете, Торунарига, Дарида (Зефейк, 75), Аскасибар, Гендузи (Хедира, 39), Радонич, Дилросун (Матеус Кунья, 62), Пьонтек (Кордоба, 62).

Фрайбург: Мюллер, Гульде, Линхарт, Шлоттербек (Грифо, 46), Гюнтер, Шмид, Хефлер, Сантамария (Кайтель, 46), Шаллаи (Чжон Ву Ен, 83), Хелер (Петерсен, 70), Демирович (Тил, 87).

Предупреждения: Альдерете, Гендузи, Торунарига, Дарида - Хефлер, Демирович, Шаллаи.