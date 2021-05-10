Германия

Хавбек мюнхенского клуба готов рассмотреть различные варианты.

Полузащитник Баварии Хави Мартинес, который покинет мюнхенский клуб по окончании сезона, поделился мыслями о своем будущем.

"На сегодняшний день я открыт для любых предложений и подыскиваю лучший вариант для себя. Пока еще точно не знаю, где продолжу карьеру. Предстоящим летом я приму решение.

Сейчас же я намерен сконцентрироваться на последних двух матчах и прощании с клубом. Как долго планирую играть? Это решение зависит от моих ног.

Один год, три или десять? Посмотрим. Но я хочу сохранить свое физическое здоровье после того, как завершу профессиональную карьеру", — сказал испанский хавбек.

Ранее сообщалось, что Хави Мартинес согласовал двухлетний контракт с Атлетиком.