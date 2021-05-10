Хавбек мюнхенского клуба готов рассмотреть различные варианты.
Хави Мартинес, getty images
10 мая 2021, 12:31
Полузащитник Баварии Хави Мартинес, который покинет мюнхенский клуб по окончании сезона, поделился мыслями о своем будущем.
"На сегодняшний день я открыт для любых предложений и подыскиваю лучший вариант для себя. Пока еще точно не знаю, где продолжу карьеру. Предстоящим летом я приму решение.
Сейчас же я намерен сконцентрироваться на последних двух матчах и прощании с клубом. Как долго планирую играть? Это решение зависит от моих ног.
Один год, три или десять? Посмотрим. Но я хочу сохранить свое физическое здоровье после того, как завершу профессиональную карьеру", — сказал испанский хавбек.
Ранее сообщалось, что Хави Мартинес согласовал двухлетний контракт с Атлетиком.