Германия

Евгений Кузьменко рассказывает о последних успехах клуба немецкой Бундеслиги — Майнца 05.

В минувшее воскресенье один из лидеров Бундеслиги этого сезона Айнтрахт из Франкфурта не смог дома обыграть аутсайдера Майнц. Тем самым Орлы пропустили вперед себя Боруссию Дортмунд, и сильно рискуют пролететь мимо Лиги чемпионов, в зоне которой они пребывали большую часть чемпионата.

Но ничья (1:1) – не случайна. Нынешний Майнц – достаточно серьезный соперник.

Бо Свенссон пришел – порядок навел

Майнц уволил тренера Яна-Морица Лихте в конце декабря 2020-го. И уже в начале января этого года назначил нового коуча – 41-летнего датчанина Бо Свенссона. К тому моменту команда шла на 17-м месте в таблице, с очевиднейшими претензиями на вылет во 2.Бундеслигу. Хуже по игре тогда смотрелся только один клуб – Шальке.

С тех пор прошло 18 туров, Майнц – на 12-й строчке в таблице, давным-давно обезопасив себя от вылета. В этих играх Карнавальники проиграли всего 4 раза, 8 раз выиграли (в том числе были обыграны РБ Лейпциг и Бавария, на минуточку) и еще 6 раз сыграли вничью. Разница голов — 21:20. Последнее поражние датировано 28-м февраля, с тех пор – беспроигрышая серия из 9 игр (5 побед и 4 ничьи). Для такого клуба, как Майнц – это космические результаты!

Для лучшего понимания. В первых 14 турах Майнц выиграл всего один раз, и в целом набрал только 6 очков (разница голов 14:31). А если взглянуть турнирную таблицу второго круга, клуб – шестой!

"Майнц играл очень хорошо, агрессивно защищался и умело держал мяч. У нас почти не было шансов забить, они отлично отстояли свои ворота", — признавал Ханс-Дитер Флик после поражения от Майнца 24 апреля на Опель Арене со счетом 1:2.

Что изменилось в игровом плане?

По итогу второго круга чемпионата (до завершения еще два тура) четко прослеживаются главные изменения в игре Майнца.

Во-первых, Карнавальники стали играть в более вертикализированный футбол. Их общее количество передач и удачных передач уменьшилось, но при этом значительно увеличился показатель касаний в штрафной соперника, передач вблизи штрафной и кроссов в нее. Меньше стало и конкретно передач низом, значительно больше – длинных передач. Кажется, один из принципов Бо Свенссона на лицо – футболисты должны как можно быстрее доставлять мяч в штрафную соперника, в том числе используя лонгболы (осознанные и продуманные).

Во-вторых, команда стала чаще прибегать к проактивным методам обороны, в частности стала гораздо чаще использовать высокий прессинг. Показатель интенсивности прессинга Майнца в первых 14-ти играх – 14.34PPDA (15-й показатель в лиге), он же в 18 играх при Бо Свенссоне – 11.12PPDA (8-й показатель в лиге). Успешность такого прессинга стала тоже гораздо лучше, что отображается на графике ниже в разделе «Pressures» — прессинг действия (их количество и качество улучшены).

В том числе благодаря тому, что Майнц стал чаще использовать высокий блок в позиционной обороне, и делать это успешно, команда стала гораздо меньше допускать ударов по своим воротам: 3.5 удара по воротам в среднем за матч при Свенссоне, и 5,86 таковых до него. Допущенных голов почти в два раза меньше: 1,13/90мин в период при Свенссоне против 2,21/90мин – до него.

Бо Свенссон – новый Клопп?

Будучи игроком Майнца, Свенссон провел один сезон под руководством Юргена Клоппа и шесть сезонов под руководством Томаса Тухеля. Бо понимает и открыто признает, насколько сильно их стиль отразился на нем.

"И успешные результаты, и их человеческий аспект – многое запомнилось мне. Как обращаться с людьми, как вести команду, как выстраивать коммуникацию с футболистами – вот что вызвало у меня желание, еще будучи игроком, стать тренером. Я мог многое перенять от них обоих на всех уровнях", — делился Свенссон.

Не удивительно, что сразу после окончания карьеры Бо и остался в клубе, тренировать. В основном он работал с молодежными командами Майнца, U16, U17, U19, и добивался с ними неплохих результатов. А совсем недавно получил опыт работы в системе клубов концерна Ред Булл – на протяжении двух лет был главным тренером австрийского Лиферинга – открытого фарм-клуба Ред Булл Зальцбург.

Вернули в Рейнланд-Пфальц Свенссона два человека: спортивный директор клуба Кристиан Хайдель и исполнительный директор Мартин Шмидт. Со вторым Свенссон отлично знаком – с зимы по лето 2015-го датчанин был у него ассистентом, когда Шмидт занимал должность главного тренера Майнца.

Делать глобальные выводы о том, что Бо Свенссон – новый Юрген Клопп или Томас Тухель, конечно же, рано. Но очевидно, что этот специалист четко знает и понимает, как должна играть его команда, в какой футбол, с какими принципами, и за счет чего они будут достигаться. А еще, на данный момент у Свенссона лучше показатель набора очков, чем у его именитых предшественников. В среднем за матч в Майнце Бо набирает 1,67 очка, тогда как у Клоппа этот показатель был 1,51, а у Тухеля – 1,43. Но, повторимся, выборка слишком мала – серьезных выводов пока делать не стоит.

Что ж, «новый Клопп» или «новый Тухель» звучит красиво. Но пусть это будет просто Бо Свенссон. Пусть это будет новая, совсем другая история. В которой клуб Майнц будет чаще появляться в заголовках немецких изданий в положительном контексте. Последний раз в еврокубках 05-е играли десять лет назад, на старте сезона 2011/12 при Тухеле. А как насчет повторить, Бо? Не это ли твой новый личный вызов?

Статистические графики: Hexenkessel