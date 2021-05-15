Немецкий голкипер может продолжить карьеру в другом клубе на родине.
Лорис Кариус, Getty Images
15 мая 2021, 13:26
Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус может продолжить карьеру в Штутгарте. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
По информации источника, кипер, который ныне выступает за Унион, входит в интересы "швабов", как замена нынешнему вратарю команды Грегору Кобелю.
Дело в том, что Кобель покинет Штутгарт по окончанию текущего сезона. Еще одним кандидатом на замену Кобелю является вратарь Майнца Флориан Мюллер, выступающий за Фрайбург на правах аренды.
Отметим, что в текущем сезоне на счету Кариуса всего пять матчей за берлинский клуб во всех турнирах, в которых он пропустил пять голов.
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