Германия

Немецкий голкипер может продолжить карьеру в другом клубе на родине.

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус может продолжить карьеру в Штутгарте. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По информации источника, кипер, который ныне выступает за Унион, входит в интересы "швабов", как замена нынешнему вратарю команды Грегору Кобелю.

Дело в том, что Кобель покинет Штутгарт по окончанию текущего сезона. Еще одним кандидатом на замену Кобелю является вратарь Майнца Флориан Мюллер, выступающий за Фрайбург на правах аренды.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Кариуса всего пять матчей за берлинский клуб во всех турнирах, в которых он пропустил пять голов.

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