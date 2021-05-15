Завершились четыре матча чемпионата Германии.
В рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги завершились еще четыре матча.
Арминия дома расписала мировую с Хоффенхаймом (1:1). Аугсбург в тяжелом матче добыл победу над Вердером (2:0). Герта и Кельн расписали мировую (0:0). Шальке неожиданно обыграл Айнтрахт (4:3).
Арминия — Хоффенхайм 1:1.
Голы: Фогльзаммер, 33 - Крамарич, 5
Арминия: Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (Хартель, 79), Майер (Кунце, 89), Доан (Шипплок, 89), Фогльзаммер (Суку, 79), Клос.
Хоффенхайм: Пентке, Кадержабек, Акпогума (Фогт, 66), Пош, Сессеньон (Йон, 62), Гриллич, Самассеку, Крамарич, Адамян (Рюттер, 83), Сков (Гачинович, 62), Бебу.
Предупреждения: Адамян, Лукоки.
Аугсбург - Вердер 2:0
Голы: Хедира, 57 - Калиджури, 89
Аугсбург: Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Моравек (Бенеш, 71), Хан, Хедира, Варгас, Рихтер (Калиджури, 70), Нидерлехнер (Финнбогасон, 75).
Вердер: Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Топрак (Фридль, 56), Аугустинссон, Гросс, Битенкур (Осако, 81), Эггештайн, Фюллькруг, Зельке (Рашица, 56), Сарджент.
Предупреждения: Гросс, Гикевич, Рихтер.
Удаления: Варгас, Гросс.
Герта — Кельн 0:0
Герта: Шволов, Клюнтер, Боята, Альдерете, Торунарига (Платтенхардт, 46), Дардаи (Штарк, 67), Лекки, Радонич (Зефейк, 79), Дилросун (Михельбринк, 67), Аскасибар, Нганкам.
Кельн: Хорн, Шмитц (Эхизибуэ, 86), Чихос, Борнаув, Якобс, Кайнц (Хорн, 60), Дрекслер (Вольф, 60), Дуда, Схири, Реджбечай (Озджан, 71), Андерссон (Тильманн, 71).
Предупреждения: Боята, Схири, Торунарига, Якобс.
Шальке - Айнтрахт Ф 4:3
Голы: Хунтелар, 15, Идризи, 52, Флик, 60, Хоппе, 64 — Силва, 29, 72, Ндика, 51
Шальке: Фарманн, Мустафи, Сане, Беккер, Очипка, Айдин (Матрициани, 67), Харит, Идризи (Скрибски, 77), Флик, Хунтелар (Пасиенсия, 55), Ут (Хоппе, 46).
Айнтрахт Ф: Трапп, Хинтереггер, Ндика (Роде, 65), Тута (Ахе, 84), Чендлер, Хасебе, Костич, Соу (Хрустич, 65), Камада (Йович, 67), Юнес (Цубер, 67), Андре Силва.
Предупреждения: Чендлер, Ахе.