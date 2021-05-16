Германия

Бременскому клубу грозит понижение в классе.

Перед началом последнего тура немецкой Бундеслиги, бременский Вердер балансирует на грани пропасти, но все еще может избежать попадания в зону стыковых матчей, или даже хуже — прямого вылета, если в заключительном матче розыгрыша обыграет на своем поле менхенгладбахскую Боруссию.

Впрочем, ровно одна календарная неделя для подготовки к решающей битве у "музыкантов" будет проходить под руководством уже нового специалиста.

Уже экс-главный тренер команды Флориан Кофельдт был досрочно отправлен в отставку из-за серии неудачных выступлений: Вердер потерял очки в девяти матчах кряду в чемпионате, проиграв восемь из них.

Руководство клуба следующим образом прокомментировало свое решение: "К сожалению, после игры в Аугсбурге (0:2 — ред.) мы больше не были уверены, что сможем команда сможет прогрессировать под руководством Флориана Кофельдта. Поэтому, вечером после игры мы обсудили с вопрос его трудоустройства в организационных комитетах, и в итоге пришли к решению об отставке.

Мы по-прежнему убеждены, что Флориан Кофельдт — отличный тренер, но мы решили действовать незамедлительно, дабы не оказаться в зоне вылета. Мы благодарим Флориана за все, что он сделал для Вердера, и желаем ему всего наилучшего", — сказал управляющий директор Вердера Франк Бауманн.

На посту главного тренера бременской команды в качестве исполняющего обязанности последний тур будет проводить 60-летний специалист Томас Шааф, у которого есть 14-летний опыт работы вместе с клубом, завоевав "золотой дубль" вместе с командой в 2004-м году.

С новоиспеченным наставником было оговорено условие, что его работа ограничится на первоначальном этапе исключительно матчем последнего тура и играми в плей-офф на понижение.

"Мы рады, что Томас берет на себя эту ответственность в такой сложной для клуба ситуации. Мы надеемся, что он сможет поделиться своим опытом и подготовить игроков к последней игре в сезоне. Речь идет о том, чтобы дать им безоговорочную уверенность и абсолютную волю к победе в последней игре сезона и, возможно, плей-офф за вылет, чтобы достичь нашей цели", — также заявил Бауманн.

Сам Шааф прокомментировал свое назначение следующим образом: "Наше текущее положение — это, безусловно, огромная проблема, но у нас все еще есть все возможности остаться в лиге. У нас совсем немного времени, но мы сделаем все, чтобы сыграть оставшуюся игру, или игры, если не повезет, с энтузиазмом, уверенностью и верой в свои силы, и в конечном итоге добиться успеха".

Помимо собственного успеха в игре против Боруссии Менхенгладбах, Вердеру также необходима осечка Арминии в матче против Штутгарта, который, равно как и "жеребцы" стремится попасть в зону еврокубков.