Германия

Футболист имел предложение от "кобальтовых".

Защитник Жоэль Абу Ханна перебрался из луганской Зари в польскую Легию. Однако футболист имел и другие предложения.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Абу Ханна имел предложение от немецкого Шальке, который вылетел во Вторую Бундеслигу.

Помимо Шальке, защитник сборной Израиля также имел несколько вариантов продолжения карьеры в европейских клубах, но выбрал чемпионат Польши.

Напомним, Абу Ханна на протяжении двух сезонов защищал цвета Зари. В минувшем сезоне за команду Виктора Скрипника он провел 27 матчей.

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