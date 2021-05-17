Футболист не поможет Реалу в заключительном матче.
Тони Кроос, Getty Images
17 мая 2021, 19:55
Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос сдал положительный тест на коронавирус.
Еще 14 мая футболист был помещен на самоизоляцию после контакта с инфицированным человеком.
Таким образом немецкий хавбек не сыграет в заключительном матче Ла Лиги против Вильярреала 22 мая.
Отметим, что в данном поединке будет решаться судьба чемпионства. Реалу нужно обыгрывать "желтую субмарину" и надеяться на поражение или ничью Атлетико в поединке против Вальядолида.
У Тони Крооса в текущем сезоне 42 игры за Реал во всех турнирах, в которых он трижды поражал ворота соперников и отдал 12 голевых передач.
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