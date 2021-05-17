Германия

Футболист не поможет Реалу в заключительном матче.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос сдал положительный тест на коронавирус.

Еще 14 мая футболист был помещен на самоизоляцию после контакта с инфицированным человеком.

Таким образом немецкий хавбек не сыграет в заключительном матче Ла Лиги против Вильярреала 22 мая.

Отметим, что в данном поединке будет решаться судьба чемпионства. Реалу нужно обыгрывать "желтую субмарину" и надеяться на поражение или ничью Атлетико в поединке против Вальядолида.

У Тони Крооса в текущем сезоне 42 игры за Реал во всех турнирах, в которых он трижды поражал ворота соперников и отдал 12 голевых передач.

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