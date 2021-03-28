ЧМ-2022. Отбор

Немецкий полузащитник раздумывает над принятием решения.

Тони Кроос рассматривает возможность завершения карьеры в национальной сборной Германии после Евро-2020, утверждает Bild.

Как сообщает источник, полузащитник склоняется к такому решению из-за ухода из национальной команды Йоахима Лева.

Примечательно, что нынешний тренер немецкой сборной уже ранее уговаривал Тони Крооса не завершать карьеру в национальной команде после чемпионата мира-2018.

31-летний полузащитник провел 101 поединок за сборную Германии, в которых отметился 17 забитыми голами.

Напомним, что Тони Кроос пропускает матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в составе сборной Германии из-за травмы.