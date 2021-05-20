Германия

Автор Football.ua Роман Котляр провел анализ ключевых переходов между мюнхенским клубом и его конкурентами, далеко не каждый из которых завершался успехом.

В последние годы Лейпциг всерьез обозначил свои претензии разбить дуумвират мюнхенской Баварии и дортмундской Боруссии в чемпионате Германии, активно включившись в гонку за серебряную салатницу в конце минувшего десятилетия. Тем не менее, позиции "быков" могут заметно пошатнуться после грядущих уходов на Альянц Арену не только творца последних успехов клуба – Юлиана Нагельсмана, но и столба обороны саксонцев Дайо Упамекано.

По случаю перехода французского защитника предлагаем вам вспомнить предыдущие случаи, когда игроки прямых конкурентов перебирались в Мюнхен. Да-да, именно прямых, и здесь мы не будем вспоминать случаи Никласа Зюле, Себастьяна Руди, Марио Гомеса и тд. Здесь мы рассмотрим исключительно случаи, когда команды, в которых находились данные игроки, как минимум несколько лет навязывали серьезную конкуренцию Баварии.

Шальке

Мануэль Нойер (перешел летом 2011 года за 30 млн евро)

Матчей/пропущенных мячей/сухих матчей за Баварию: 432/330/212

Мало кто может поспорить с утверждением, что Мануэль Нойер произвел настоящую революцию во вратарском ремесле, поспособствовав образованию новой позиции "вратаря либеро".

После неплохого периода в родном Шальке, с которым "Ману" добрался до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2010/11, а также дважды становился вице-чемпионом страны, он перебрался в стан мюнхенской Баварии, в которой выступает и по сей день. На счету Нойера более четырех сотен матчей за "роттен", а также мешок самых разнообразных трофеев.

Байер

В конце 90-ых/начале нулевых леверкузенский Байер представлял из себя серьезную силу не только на внутренней, но и на европейской арене. В тот период "аптекари" дважды были как никогда близки к завоеванию первой в истории клуба серебряной салатницы, следовательно, открыто выражали свои посягательства на немецкий трон.

Из Леверкузена в Мюнхен проследовали сразу трое творцов невероятно успеха команды Кристофа Даума/Клауса Топмеллера.

Михаэль Баллак (перешел летом 2002 года за 6 млн евро)

Матчей/голов/передач за Баварию: 157/62/40

Ключевой фигурой того Байера безусловно был самый невезучий немецкий футболист этого столетия Михаэль Баллак.

В Леверкузене полузащитник не сумел разжиться ни одним трофеем, зато в Баварии отыгрался сполна, по три раза выиграв Бундеслигу и Кубок Германии, а также раз ныне почивший Кубок Лиги, а вскоре попробовал свои силы и в лондонском Челси.

Лусио (перешел летом 2004 года за 12 млн евро)

Матчей/голов/передач за Баварию: 218/12/12

Лусио перебрался на Бай-Арену аккурат к самому успешному моменту в истории леверкузенцев. Более того, стал неотъемлемой частью "аптекарей", цементируя центр обороны.

После сокрушительного падения Байера во вторую половину таблицы в сезоне-2002/03 игрока охотно забрала под свое крыло Бавария. В составе "роттен" чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии провел наибольшее количество матчей в профессиональной карьере, собрал ворох национальных кубков, а летом 2009 года отправился на вольные хлеба в миланский Интер, где с первого же захода сумел выиграть "требл".

Зе Роберто (перешел летом 2002 года за 9,5 млн евро)

Матчей/голов/передач за Баварию: 248/20/62

Еще одним невероятно важным винтиком успехов "аспириновых" был Зе Роберто, в последствии ставший культовым игроком в болельщицком фольклоре мюнхенских болельщиков.

Сразу после сезона-2001/02, в котором Байер едва не оформил "триплет", бразилец отправился на Альянц Арену за 9,5 млн евро. В красной футболке игрок провел более двух сотен матчей, а летом 2009 года перебрался в Гамбург.

Вердер

Мирослав Клозе (перешел летом 2007 года за 15 млн евро)

Матчей/голов/передач за Баварию: 150/53/27

В середине нулевых бременские "музыканты" под руководством Томаса Шаафа покоряли многих нейтральных болельщиков своим дерзким и ярким стилем, а в сезоне-2003/04 оформили "золотой дубль".

Многие олдовые фанаты наверняка вспомнят бразильца Аилтона из той лихой банды, феерившего в чемпионский год, а позже засветившегося в донецком Металлурге, но главной звездой Вердера тех лет можно смело назвать будущего лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира – Мирослава Клозе.

В тот период бременцы всерьез сражались за серебряную салатницу, а Клозе забивал мячи пачками. Летом 2007 года форвард отправился в Мюнхен, где выиграл ряд национальных титулов, а также стал финалистом Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд

Марио Гетце (перешел летом за 37 млн евро)

Матчей/голов/передач за Баварию: 114/36/24

Переход "золотого мальчика" немецкого футбола из Боруссии в Баварию в 2013 году стал настоящей информационной бомбой, взорвавшейся накануне полуфинальных поединков Лиги чемпионов с мадридским Реалом.

Марио стал первым из трех игроков, покинувших стан чемпионской Боруссии Юргена Клоппа. Несмотря на статус будущей звезды мирового футбола и автора победного гола в финальной битве с Аргентиной на ЧМ-2014 Гетце не реализовал свой колоссальный потенциал. В Баварии он и близко не приблизился к роли железного игрока основы, спустя три сезона вернувшись к родным пенатам с лишним весом и непомерными финансовыми аппетитами.

Роберт Левандовски (перешел свободным агентом летом 2014 года)

Матчей/голов/передач за Баварию: 327/292/65

Лучшая "девятка" в мире прямо сейчас покинул Сигнал Идуна Парк на год позже Гетце, правда, выручить хоть какие-то деньги за данный трансфер Боруссии не удалось.

В Мюнхене Левандовски с порога стал безоговорочно основным наконечником атак команды, а также особенно полюбил забивать в ворота своего бывшего клуба.

Матс Хуммельс (перешел летом 2016 года за 35 млн евро)

Матчей/голов/передач за Баварию: 118/8/9

Воспитанник Баварии в свое время не пригодился родному клубу, чем охотно воспользовались скауты дортмундской Боруссии. В столице Рура Хуммельс дорос до статуса капитана команды, а также в качестве игрока "шмелей" завоевал золото на бразильском мундиале.

Тем не менее, летом 2016 года Матс вернулся в Мюнхен, где завоевал ряд командных наград, однако вскоре принял решение вернуться к ставшему близким сердцу клуб.

Лейпциг

Дайо Упамекано (перейдет грядущим летом за 42,5 млн евро)

В последние годы "быки" навязывают серьезную конкуренцию Баварии, активно сражаясь за серебряную салатницу, однако в следующем сезоне им придется обходится без одного из своих лидеров – шефа обороны Дайо Упамекано. Француз является важнейшим элементом РБ с момента подъема в элиту, а также успел дебютировать за сборную Франции. Словом, несомненное усиление для "роттен".