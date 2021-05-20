Германия

Мюнхенский клуб исполнил новый комплект в холодных тонах, добавив важный городской атрибут.

Мюнхенская Бавария, которой в текущем сезоне удалось защитить титул чемпионов Германии, презентовала новый комплект гостевой формы, в котором будет проводить свои выездные матчи в сезоне-2021/22.

Технический спонсор команды Adidas подготовил оригинальный дизайн в черном цвете исполнения, разделив при этом футболку на четыре непропорциональных сектора, диагональные фрагменты которой отличаются наличием белых пунктирных полос.

Места верхнего шва футболки сопровождаются привычными для бренда золотыми полосками, равно как и логотип бренда, клуба и спонсора.

Особый акцент следует уделить задней части футболки, наверху которой красуется надпись "FC BAYERN MÜNCHEN.

Сверху нее", вместо привычных по прошлым комплектам надписи "Mia san mia", размещен герб города Мюнхен.

Гетры выполнены в общей стилистике, и также одержат золотые фрагменты на общем темном фоне.