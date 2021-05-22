Германия

"Фармацевты" же расположились на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.

Завершился поединок последнего тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская Боруссия сошлась в противостоянии с Байером.

Благодаря дублю Эрлинга Холанда и голу Марко Ройса "шмели" одержали уверенную победу над соперником, благодаря которой они заняли итоговое третье место в турнирной таблице.

В этом сезоне дортмундская Боруссия оказалась позади мюнхенской Баварии и РБ Лейпцига. Байер, в свою очередь, расположился на итоговой шестой строчке.

Боруссия Дортмунд — Байер 3:1

Голы: Холанд, 5, 84, Ройс, 51 — Бендер, 89

Боруссия Д: Бюрки, Пишчек (Пасслак, 75), Джан, Аканджи (Хуммельс, 63), Шульц, Дилэйни, Брандт, Дауд (Беллингем, 46), Рейньер (Рейна, 79), Ройс (Санчо, 63), Холанд.

Байер: Градецки, Та, Драгович, Бендер (Бендер, 89), Венделл, Арангис (Баумгартлингер, 89), Демирбай, Грэй, Виртц (Шик, 66), Бельараби (Диаби, 73), Паулиньо (Гедикли, 66).