Завершились поединки заключительного тура чемпионата Германии.
ФК Унион Берлин, Getty Images
22 мая 2021, 18:29
В рамках заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги завершились еще пять матчей.
Айнтрахт дома обыграл Фрайбург (3:1).
На 62-й минуте хозяев вперед вывел Силва, реализовав пенальти. Гости сумели сравнять счет на 77-й миуте усилиями Чона. Но Туре и Ахе забили победные мячи и принесли Айнтрахту три очка.
Айнтрахт - Фрайбург 3:1
Голы: Силва, 62, Туре, 87, Ахе 90+3 — Чон, 77
Вольфсбург в домашних стенах уступил Майнцу (2:3).
В первом тайме гости вышли вперед усилиями Боэтьюса. Но на 47-й Филипп счет сравнял. После команда обменялись голами — за Майнц забил Куайсон, а за Вольфсбург отметился Жоау Виктор.
Однако фортуна была на стороне гостей. На 77-й Бэлль снова вывел их вперед.
Вольфсбург — Майнц 2:3
Голы: Филипп, 47, Виктор, 66 - Боэтьюс, 44, Куайсон, 54, Бэлль, 77
Хоффенцайм дома обыграл Герту (2:1).
Дарида на 43-й минуте забил за Герту, а на 49-й Адамян сравнял счет в поединке. Но последние слово блыло за Крамаричем, 2:1.
Хоффенцайм - Герта 2:1
Голы: Адамян, 49, Крамарич, 90+1 — Дарида, 43
Унион в Берлине обыграл Лейпциг (2:1).
Все голы были забиты во втором тайме. Клюйверт вперед вывел Лейпциг, а Фридрих счет сравнял. Но Крузе на последних минутах вывел Унион в еврокубки.
Унион - Лейпциг 2:1
Голы: Фридрих, 67, Крузе, 90+2 — Клюйверт, 55
Штутгарт в родных стенах уступил Арминии (0:2).
Вперед Арминию вывел Клос на 66-й минуте матча, а Доан спустя четыре минуты счет удвоил.
Штутгарт - Арминия 0:2
Голы: Клос, 66, Доан, 70