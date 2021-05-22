Германия

Завершились поединки заключительного тура чемпионата Германии.

В рамках заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги завершились еще пять матчей.

Айнтрахт дома обыграл Фрайбург (3:1).

На 62-й минуте хозяев вперед вывел Силва, реализовав пенальти. Гости сумели сравнять счет на 77-й миуте усилиями Чона. Но Туре и Ахе забили победные мячи и принесли Айнтрахту три очка.

Айнтрахт - Фрайбург 3:1

Голы: Силва, 62, Туре, 87, Ахе 90+3 — Чон, 77

Вольфсбург в домашних стенах уступил Майнцу (2:3).

В первом тайме гости вышли вперед усилиями Боэтьюса. Но на 47-й Филипп счет сравнял. После команда обменялись голами — за Майнц забил Куайсон, а за Вольфсбург отметился Жоау Виктор.

Однако фортуна была на стороне гостей. На 77-й Бэлль снова вывел их вперед.

Вольфсбург — Майнц 2:3

Голы: Филипп, 47, Виктор, 66 - Боэтьюс, 44, Куайсон, 54, Бэлль, 77

Хоффенцайм дома обыграл Герту (2:1).

Дарида на 43-й минуте забил за Герту, а на 49-й Адамян сравнял счет в поединке. Но последние слово блыло за Крамаричем, 2:1.

Хоффенцайм - Герта 2:1

Голы: Адамян, 49, Крамарич, 90+1 — Дарида, 43

Унион в Берлине обыграл Лейпциг (2:1).

Все голы были забиты во втором тайме. Клюйверт вперед вывел Лейпциг, а Фридрих счет сравнял. Но Крузе на последних минутах вывел Унион в еврокубки.

Унион - Лейпциг 2:1

Голы: Фридрих, 67, Крузе, 90+2 — Клюйверт, 55

Штутгарт в родных стенах уступил Арминии (0:2).

Вперед Арминию вывел Клос на 66-й минуте матча, а Доан спустя четыре минуты счет удвоил.

Штутгарт - Арминия 0:2

Голы: Клос, 66, Доан, 70