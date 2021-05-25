Германия

Немецкий специалист прокомментировал свое назначение на должность.

Ханс-Дитер Флик во время презентации его в качестве главного тренера сборной Германии, dfb.de

Ханс-Дитер Флик во время презентации его в качестве главного тренера сборной Германии, dfb.de

Немецкий футбольный союз (DFB) 25 мая 2021 года официально подтвердил, что Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии по окончании чемпионата Европы-2020, куда "Бундестим" отправится еще под руководством Йоахима Лева.

Немецкий специалист прокомментировал свое назначение пресс-службе DFB: "Переговоры о подписании контракта прошли на удивление быстро. Я очень рад, что могу работать тренером сборной, начиная с ближайшей осени.

Сезон только что закончился, и два года в Баварии помогают мне поддерживать необходимый запал. Отношения с игроками в клубе были просто восхитительными, поэтому я смогу многое почерпнуть из этого опыта работы для своей будущей карьеры.

Я действительно жду момента начала работы со сборной, потому что тогда я смогу видеть класс футболистов, в особенности — молодых, изо всей Германии.

Именно поэтому мы с оптимизмом смотрим в сторону предстоящих турниров, например, на домашний чемпионат Европы в 2024-м году.

Кроме того, я по собственному опыту знаю, что значит работать рука об руку с Оливером Бирхоффом. Рядом со мной сильный, заслуживающий доверия специалист, который умеет работать в команде и всегда готов за нее постоять. Поэтому, мы сможем приступить к работе на скорую руку.

Я также с нетерпением жду возможности поделиться своими идеями и идеями за пределами национальной команды: в академиях и других возрастных группах.

Сейчас важно не то, что произойдет в сентябре, — об этом мы поговорим с вами еще раз в августе — а предстоящий чемпионат Европы, на котором я желаю Йоги Леву, Маркусу Зоргу, Энди Кепке и всей нашей команде больших успехов. Лев более чем заслуживает крупной победы под конец своей карьеры у руля национальной сборной", — подытожил немецкий специалист.

Первым матчем под руководством нового наставника для "Бундестим" станет гостевая встреча против Лихтенштейна в рамках квалификации к чемпионату мира-2022, которая запланирована на 2 сентября 2021 года.