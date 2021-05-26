Германия

Завершилась первая игра плей-офф раунда.

В рамках первого матча плей-офф за выход в Бундеслигу Хольштайн Киль обыграл Кельн, который финишировал на 16 позиции.

Гости сумели открыть счет на 59 минуте усилиями Симона Лоренца. Несмотря на небольшой игровой перевес, Кельн так и не смог сравнять счет в матче.

Ответная игра между командами состоится 29 мая в 19:00 по киевскому времени.

Кельн — Хольштайн Киль 0:1

Гол: Лоренц, 59

Кельн: Хорн, Чихос, Шмитц, Каттербах (Дрекслер, 46), Борнаув, Вольф (Тильманн, 66), Схири, Озджан (Андерссон, 66), Хектор, Дуда, Якобс.

Хольштайн Киль: Гелиос, Коменда, ван ден Берг, Валь, Игньовски (Лоренц, 59), Ли Чжэ Сон, Нойманн, Бартельс (Меес, 78), Хауптманн, Порат (Резе, 67), Зерра (Гирт, 78).

Предупреждения: Каттербах, Бартельс, Игньовски, ван ден Берг, Схири, Вольф, Чихос.