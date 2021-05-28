Германия

Экс-голкипер Баварии пополнил число легендарных игроков Германии.

Легендарный голкипер сборной Германии и мюнхенской Баварии Оливер Кан официально включен в Зал славы немецкого футбола. Церемония должна была состояться еще в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса ее провели только сейчас.

"Когда я был ребенком и играл на резервном поле Вильдпарка в Карлсруэ, моей самой большой мечтой было хоть раз выйти на газон этого большого стадиона по соседству. Я никогда и не мог подумать, что однажды таким особенным образом буду увековечен в музее немецкого футбола", — приводит слова Кана официальный сайт Баварии.

За всю свою профессиональную карьеру Оливер Кан восемь раз становился чемпионом Германии, шесть раз поднимал над головой кубок Германии, по разу добивался триумфа в кубке УЕФА, Лиге чемпионов и Межконтинентальном кубке.

Также Титан удостоился ряда индивидуальных наград, включая лучшего голкипера мира, игрока года в Германии и лучшего футболиста чемпионата мира в 2002 году.

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